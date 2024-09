Ridouan Taghi nu op afdeling met Holleeder en Saïd R. in EBI Vught

Ridouan Taghi is onverwachts verplaatst binnen de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Hij deelt nu een afdeling met Willem Holleeder en Saïd R., een andere hoofdverdachte in het Marengo-proces.

Deze afdeling biedt de mogelijkheid tot onderling contact, iets wat volgens Taghi’s detentieadvocaat, Thomas van der Horst, inmiddels ook daadwerkelijk is gebeurd. Van der Horst zegt verrast te zijn door deze overplaatsing.

In volledige isolatie

Taghi zat sinds zijn uitlevering vanuit Dubai in 2019 vrijwel volledig geïsoleerd, grotendeels op een speciaal voor hem gebouwde afdeling. Eind juli is hij echter overgeplaatst naar een minder strenge afdeling, waar hij nu verblijft met mede-Marengo-verdachte Saïd R. en Holleeder, beiden veroordeeld tot levenslang. Opmerkelijk, aangezien Taghi en R. nog in hoger beroep zijn voor hun betrokkenheid bij meerdere liquidaties.

Het besluit om Taghi over te plaatsen is opvallend, vooral gezien de zorgen dat hij zijn criminele netwerk vanuit de gevangenis zou kunnen blijven aansturen. Zijn eerdere advocaat, Youssef T., en ook Inez Weski worden ervan verdacht berichten voor hem te hebben doorgespeeld.

'Onmenselijk en buitenproportioneel'

Intussen zit Faissal T., Taghi's recent uit Dubai uitgeleverde zoon, op de eenpersoonsafdeling waar zijn vader jarenlang verbleef. Zijn advocaten noemen deze situatie "onmenselijk en buitenproportioneel".

Hart van Nederland/ANP