Ridouan Taghi opnieuw overgeplaatst binnen EBI: 'Gevangen in smerige cel'

Ridouan Taghi is dinsdagochtend opnieuw overgeplaatst binnen de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Dit meldt zijn detentieadvocaat Thomas van der Horst.

De beruchte crimineel zit nu apart van Marengo-hoofdverdachte Saïd R. en Willem Holleeder. Hij verblijft echter niet langer op de eenpersoonsafdeling waar hij eerder zat. Op die afdeling zit nu zijn 23-jarige zoon Faissal, die eerder door Dubai werd uitgeleverd aan Nederland.

Ridouan Taghi en twee medeverdachten werden begin dit jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bekijk de uitspraak hieronder terug:

1:06 Ridouan Taghi en twee medeverdachten veroordeeld tot levenslang: 'Een proces met een gitzwarte rand'

Volgens Van der Horst voldoet de nieuwe afdeling waar Taghi nu verblijft niet aan de internationale detentiestandaarden. "De cel is beschimmeld, en er liggen overal voetstappen van werkmannen. Het is een smerige omgeving vol stof en vuiligheid," aldus de advocaat.

'Twintig seconden' contact

De afgelopen weken ontstond ophef toen bekend werd dat Taghi, Holleeder en Saïd R. ondanks de strenge beveiliging even kort contact met elkaar hebben gehad. Staatssecretaris Ingrid Coenradie gaf toe dat er een fout was gemaakt en dat er "twintig seconden" contact mogelijk was geweest.

Taghi's zoon Faissal zit momenteel in totale isolatie, iets waar zijn advocaten fel tegen protesteren. Zij noemen het "onmenselijk" en eisen zijn overplaatsing.

Hart van Nederland/ANP