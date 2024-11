Hologram vermoorde sekswerker Betty levert nu al tips op, 30.000 euro voor gouden tip

De inzet van een hologram in Amsterdam om een vijftien jaar oude moord op een sekswerker op te lossen, heeft zaterdag veel bekijks getrokken, laat een woordvoerder van de politie weten. Ook heeft het door laserfotografie verkregen beeld "een aantal tips opgeleverd waar de recherche druk mee aan de slag kan", zegt hij.

Het hologram is ingezet wegens de moord op de 19-jarige Hongaarse Bernadette 'Betty' Szabó in februari 2009. Zij werd met tientallen messteken gedood op de Wallen. Daar, prominent op een van de drukste plekjes van Amsterdam, wordt het hologram vanaf zaterdag een week lang getoond. De politie heeft namelijk het vermoeden dat er mensen zijn die meer weten over haar dood.

De woordvoerder zag zaterdag dat er veel mensen bleven staan bij het raam waarachter 'Betty' te zien is. "Mensen vertelden wat ze ervan vonden hoe we dit als politie doen. Ze vinden het mooi dat we op deze manier aandacht vragen voor de zaak. We spraken ook met mensen uit de buurt die Betty nog kenden." Het is voor het eerst dat op deze manier via een hologram van een slachtoffer aandacht is voor een moordzaak. "Veel mensen namen er foto's van."

De computervisualisatie geïnspireerd op het slachtoffer vraagt vanaf een kruk achter het raam van een pand in de Korte Stormsteeg voorbijgangers om hulp. Op de ramen zijn stickers geplakt met informatie over de moord en het slachtoffer. In het pand zijn bewegende beelden te zien van het slachtoffer en beelden van de moordplek. Ook wordt een documentaire vertoond. Voordat besloten werd om het hologram te ontwikkelen, is contact opgenomen met de nabestaanden.

De moord op Betty schokte de rosse buurt indertijd. Er werden bloemen gelegd en tientallen mensen liepen een stille tocht. In de zaak, waarin de beloning voor de gouden tip staat op 30.000 euro, zijn nog veel vraagtekens. "Wat we graag zouden willen, is in contact komen met klanten die Betty ontving op de avond van de moord. Wij hebben dat destijds ook gevraagd, maar daar kwam toen niets uit. Verder is alle informatie welkom. We hopen met hologram Betty het beeld compleet te krijgen", aldus de zegsman.

