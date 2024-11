Levensgroot hologram ingezet om gruwelijke moord sekswerker Betty (19) op te lossen

De Amsterdamse politie hoopt met een bijzondere technologie een vijftien jaar oude moordzaak op te lossen. De zaak draait om de Hongaarse Betty Szabó, die in februari 2009 op de Wallen werd doodgestoken. Betty, die toen net 19 jaar oud was en kort daarvoor moeder was geworden, werd met tientallen messteken om het leven gebracht. De politie is ervan overtuigd dat er nog steeds mensen zijn die meer weten over haar dood en vraagt daarom opnieuw om hulp van het publiek.

Om de aandacht van voorbijgangers te trekken, wordt vanaf zaterdag een week lang een hologram van Betty ingezet in een pand op de Korte Stormsteeg. Het hologram, dat het slachtoffer toont zittend achter een raam, vraagt aan voorbijgangers om informatie te delen. Anne Dreijer-Heemskerk van het coldcaseteam benadrukt dat de moord plaatsvond "op een van de drukste plekken van Nederland", en dat het bijna onmogelijk lijkt dat er geen getuigen zijn die destijds iets opvallends hebben gezien of gehoord.

Eerder is een hologram ingezet om een dader op te sporen. En met succes, zoals je in bovenstaande video kunt zien.

Benjamin van Gogh van de politie Amsterdam vertelt dat het coldcaseteam met het hologram probeert "slachtoffers een gezicht te geven, zodat tipgevers weten voor wie ze het doen." Naast het hologram zijn er ook posters, stickers en flyers verspreid in de buurt om de aandacht op de zaak te vestigen. Binnen het pand worden bewegende beelden van Betty en haar werkomgeving vertoond. De beloning voor informatie die leidt tot een doorbraak in de zaak is bovendien verhoogd naar 30.000 euro.

Hologram Bernadette 'Betty' Szabó

Schok in de rosse buurt

De moord op Betty veroorzaakte destijds veel verdriet in de buurt. Collega’s vonden haar in de nacht van 19 op 20 februari 2009 dood in haar peeskamer aan de Oudezijds Achterburgwal. Na het incident werden bloemen gelegd en er volgde een stille tocht ter nagedachtenis aan haar. Hoewel de politie destijds een 46-jarige man aanhield, moest hij worden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

