Bruins: Nederland zal alles doen om daders museumroof te pakken

"Nederland zal al het mogelijke doen om de objecten terug te vinden en de daders op te sporen en te straffen." Dat laat minister Eppo Bruins (Cultuur) aan Hart van Nederland weten in een reactie op de roof van zeker vier topstukken uit het Drents Museum in Assen. Hij heeft "met ontzetting kennis genomen" van de inbraak.

In het museum was de tentoonstelling Dacia - Rijk van goud en zilver, met veel topstukken uit Roemenië. De dieven gingen in elk geval ervandoor met drie armbanden en een helm.

"In het bijzonder gaat onze zorg uit naar de door Roemenië in bruikleen gegeven objecten", aldus Bruins. "Deze historische objecten zijn van grote betekenis voor Roemenië en zijn cultureel erfgoed." Er is inmiddels contact geweest met de Roemeense regering.

Bruins zegt verder dat er nauw contact is met het Drents Museum en dat het kabinet waar nodig bijstand zal verlenen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland / ANP