Uitgebrande auto gevonden in zoektocht naar daders goudroof Drents Museum

Tijdens de persconferentie over de goudroof in het Drents Museum in Assen hebben de politie en het Openbaar Ministerie nieuwe details naar buiten gebracht. Meerdere verdachten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag met explosieven toegang verschaft tot het museum en archeologische topstukken buitgemaakt. De politie onderzoekt nu ook een mogelijke link met een uitgebrande auto die even later werd aangetroffen in de omgeving.

Anko Lange van de politie bevestigt dat er rond 4.15 uur, ongeveer een half uur na de explosie bij het museum, een autobrand werd gemeld op de kruising van de Grolloerstraat en Marwijksoord. De politie vermoedt dat de daders deze auto hebben gebruikt bij hun vlucht en mogelijk zijn overgestapt op een ander voertuig.

Beeld: Aangeleverd

De politie roept inwoners van Assen en omgeving op om tips en informatie, beelden van deurbelcamera’s, beveiligingscamera’s of dashcams te delen als deze iets hebben vastgelegd tussen 3.00 en 4.30 uur. Dit kan mogelijk meer duidelijkheid geven over de vluchtroute van de daders.

Meerdere verdachten betrokken

Debby Homans, officier van justitie, bevestigde tijdens de persconferentie dat er sprake is van meerdere verdachten. "De deur tot het museum is met explosieven geforceerd," aldus Homans, waarna verschillende archeologische topstukken zijn gestolen. Het gaat daarbij om objecten uit de tijdelijke tentoonstelling Dacia – Rijk van goud en zilver, die onschatbare historische waarde hebben. Ook het topstuk van de tentoonstelling, de gouden helm van Coțofenești, is verdwenen.

Tot nu toe is er nog niemand aangehouden, maar de politie werkt samen met Interpol om de daders op te sporen. De samenwerking met internationale opsporingsdiensten benadrukt hoe groot de impact van deze roof is.