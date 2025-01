'Enorme hoeveelheid goud weg na explosieve roof Drents Museum'

De inbraak in het Drents Museum in Assen blijkt een enorme goudroof te zijn. Bij de explosieve inbraak, waarbij rond 3.45 uur een zwaar explosief afging, hebben de daders een grote hoeveelheid goud buitgemaakt. Dat melden bronnen dichtbij het onderzoek aan De Telegraaf.

Het gestolen goud maakte deel uit van de tijdelijke tentoonstelling Dacia - Rijk van goud en zilver. Deze expositie, die tot zondag zou duren, bevatte meer dan vijftig goud- en zilverschatten uit het oude Roemenië. De stukken dateren van de twintigste eeuw voor Christus tot de derde eeuw na Christus en worden gezien als onschatbaar cultureel erfgoed.

Politieonderzoek

Door de explosie liepen meerdere panden aan de Brink schade op. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het onder meer om gesneuvelde ruiten. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet bekend of een of meerdere personen erbij betrokken waren.

De politie heeft een groot onderzoeksteam op de zaak gezet. Op dit moment worden camerabeelden van het museum en de omgeving uitgeplozen om de daders en hun vluchtroute in kaart te brengen. Details over de hoeveelheid goud die is gestolen of de waarde van de buit zijn nog niet officieel bekendgemaakt.

Meer details worden verwacht tijdens een persconferentie later vandaag.