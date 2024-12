Bewoners Haagse straat wederom in angst na explosies

Voor de tweede keer binnen enkele dagen werden bewoners van de Beverweerdstraat in Den Haag opgeschrikt door harde knallen. Bij de explosie van afgelopen nacht zijn meerdere gewonden gevallen.

In de vroege ochtend van woensdag, rond 4.20 uur, klonken explosies die door omwonenden omschrijven als zwaar vuurwerk. Eerder, op zondag, vond er een soortgelijk incident plaats waarbij ook een portiekdeur werd vernield.

De meest recente explosie veroorzaakte opnieuw brand, wat gepaard ging met flinke rookontwikkeling. Een bewoner probeerde het vuur te blussen voordat de brandweer het werk overnam, meldt de correspondent ter plaatse. Door de rook moesten meerdere bewoners uit voorzorg naar het ziekenhuis, aldus Omroep West.

Bewoners in shock

De angst in de wijk Moerwijk groeit, schrijft De Telegraaf. Meerdere explosies binnen enkele dagen hebben de bewoners in onzekerheid achtergelaten. Een van hen zegt dat het steeds draait om een specifieke woning in de portiek, wat een onveilig gevoel geeft en vermoedens wekt dat er iets niet in orde is. Het vertrouwen in de veiligheid van hun woonomgeving is hierdoor flink aangetast.

Onderzoek gaande

Het Team Explosieven Veiligheid van de politie voerde onderzoek uit op de locatie, waarbij een deel van de straat werd afgezet. Ook de brandweer inspecteerde de getroffen portiekwoning. De politie is inmiddels een uitgebreid onderzoek gestart en roept getuigen op om zich te melden of camerabeelden te delen die mogelijk meer duidelijkheid kunnen geven over de incidenten.