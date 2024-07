Arrestatieteam pakt 73-jarige 'topcrimineel' op tijdens inval in Hulten

Een arrestatieteam van de politie heeft woensdag een 73-jarige man aangehouden in Hulten. Een woordvoerster van de politie West-Brabant zegt dat dit gebeurde tijdens een politie-inval op de Hulteneindsestraat. Volgens Omroep Brabant is dit op het terrein van de eerder veroordeelde wapenhandelaar Jan B.

De politie wil niet bevestigen dat de opgepakte verdachte inderdaad B. is, evenmin wil de woordvoerster kwijt op grond van welke verdenking de man is opgepakt. Hij is meegenomen naar het politiebureau. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek.

Jan B. heeft al meerdere keren vastgezeten. Hij is onder meer veroordeeld voor grootschalige wapenhandel en het wegmaken van een lichaam in 2016.

Hart van Nederland/ANP