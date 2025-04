Flitsmarathon in aantocht: op deze dag is de pakkans het grootst

Je moet je natuurlijk altijd aan de snelheid houden, maar we rijden allemaal weleens stiekem iets te hard. Daar moet je komende week extra mee oppassen. In twintig Europese landen, waaronder Nederland, opent de politie de jacht op hardrijders tijdens de eerste flitsmarathon van 2025.

De grootschalige controle is onderdeel van de zogeheten European Speed Operation, die plaatsvindt van 7 tot en met 13 april, meldt TopGear. De echte piek ligt op woensdag 9 april, wanneer er in heel Europa extra geflitst wordt.

Het initiatief komt van Roadpol, een samenwerkingsverband van 29 landen dat zich inzet voor meer verkeersveiligheid. Volgens de organisatie draait de actie niet om straffen, maar om bewustwording: “De flitsmarathon gaat niet over het straffen van automobilisten, maar over het onder de aandacht brengen van het onderwerp te hard rijden en de verkeersveiligheid. We willen dat gemeenschappen begrijpen dat het respecteren van snelheidslimieten levens kan redden.”

Veel mensen gebruiken flitsapps als Flitsmeister en Waze om boetes te vermijden. Maar niet iedereen is daar blij mee, zoals in bovenstaande video te zien is.

23.000 boetes

Dat die bewustwording hard nodig is, blijkt wel uit de cijfers. Tijdens de vorige editie in augustus werden in Nederland zo'n 23.000 processen-verbaal opgemaakt voor te hard rijden. Van 156 snelheidsovertreders werd het rijbewijs ingenomen, wat gebeurt als weggebruikers meer dan 50 kilometer per uur te hard rijden. Naast een boete kregen veel bestuurders ook persoonlijk uitleg van agenten over de risico’s van te hard rijden.