Oud-journaalpresentator Harmen Siezen (84) overleden

Voormalig journaalpresentator Harmen Siezen is overleden. Dat heeft voormalig werkgever NOS van de familie vernomen. Siezen is 84 jaar geworden. Hij begon in 1969 bij het NOS Journaal en presenteerde zijn laatste bulletin in september 2002.

Voordat Siezen bij de NOS terechtkwam, werkte hij onder meer bij Radio Veronica en de TROS. Bij de NOS groeide hij uit tot een van de bekendste journaallezers van Nederland. Siezen maakte in 1989 een overstap naar TV10, dat de eerste commerciële zender in Nederland moest worden. Die zender kwam niet van de grond en Siezen keerde enkele maanden later terug bij de NOS.

Tienduizenden uitzendingen

Siezen presenteerde in totaal ruim 17.000 journaaluitzendingen. De NOS meldt dat hij de vliegramp op Tenerife noemde als het nieuwsfeit dat de meeste indruk op hem had gemaakt. Siezen deed in 1977 verslag van de ramp waarbij een Boeing van Pan Am op een KLM-Boeing botste en waarbij 583 mensen om het leven kwamen.

Tussen 1995 en 2006 presenteerde Siezen eerst solo en later samen met Mieke van der Weij jaarlijks de Nationale Nieuwsquiz.

"Harmen was voor een hele generatie dé nieuwslezer, hét gezicht van het NOS Journaal. Een man die beheerst en kalm het nieuws bracht, met soms een glimlach als dat kon", zegt hoofdredacteur Giselle van Cann.

Bekijk hier het laatste NOS Journaal van Harmen Siezen in 2002:

ANP