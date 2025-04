Edward overleeft ternauwernood raketaanvallen: 'Op 100 meter na geraakt'

Aan het front in Oost-Oekraïne zit nog altijd één Nederlander: Edward Hirschfeld. De Nederlandse veldkok leeft tussen de Oekraïense militairen en overleefde deze week meerdere raketaanvallen van Russische troepen. “We zijn op 100 meter na geraakt,” zegt hij zaterdag via Signal tegen Hart van Nederland.

De situatie aan het front blijft levensgevaarlijk. Dagelijks slaan granaten en raketten in. Edward is ingebed bij een Oekraïense eenheid en verzorgt daar essentiële maaltijden. Maar hij doet meer dan koken. Omdat er geen hulpdiensten zijn, rijden hij en zijn kameraden zelf gewonde burgers naar het ziekenhuis. “Vandaag kwam er een opa onder het bloed uit zijn huis gelopen. Een stuk staal was op zijn borst gevallen. We hebben hem met spoed naar het noodziekenhuis gebracht.”

Edward Hirschfeld kookt al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne dagelijks maaltijden voor honderden soldaten aan het front. In februari keerde hij terug naar de frontlinie. Daarvoor vertelde hij in een exclusief interview met Hart van Nederland over de situatie daar en de gevaren die op de loer liggen (zie bovenstaande video).

De ravage na de aanvallen is enorm. Edward legde het vast op camera:

0:40 Edward overleeft ternauwernood raketaanvallen

Frustratie

In de verwoeste dorpen probeert Edward te helpen waar hij kan. Hij plakt ramen dicht, regelt boodschappen en zoekt familieleden van slachtoffers. “Het omaatje stond alleen tussen de glasscherven, verward in haar kapotte huis. We zijn later teruggegaan en hebben haar geholpen.”

De frustratie is groot. Volgens Edward bereikt een groot deel van de Europese hulp de frontlinie nog steeds niet. “Militairen hier hebben dringend spullen nodig, van tourniquets tot bodybags. Maar het komt maar niet aan.”

Ondertussen bombardeert Rusland ook burgerdoelen. In Kryvy Rih, de geboortestad van Zelensky, vielen vrijdag achttien doden, onder wie negen kinderen. Edward: “Ze zeggen dat ze geen energiecentrales meer aanvallen, maar nu slaan de raketten gewoon hier in.”