Verwoestende brand Roosendaal: 'Bedrijf had geen vergunning'

Recyclingbedrijf Kempenaars beschikte niet over een vergunning voor het opslaan van afval in de loods waar donderdag een grote brand uitbrak, bevestigt de gemeente Roosendaal na vragen van Omroep Brabant. In het gebouw was bovendien geen brandalarm aanwezig, aldus medewerkers van het bedrijf. De eigenaar van Kempenaars heeft geweigerd om op de situatie te reageren.

De brand begon donderdagmiddag in een loods van Kempenaars en verwoestte het hele pand. Het vuur was rond acht uur 's avonds onder controle, maar de brandweer moest vrijdag nog de hele dag nablussen. Een medewerker van het bedrijf ontdekte de brand bij aankomst voor zijn dienst, toen hij vlammen zag opstijgen uit een berg plastic en meteen de hulpdiensten alarmeerde.

Tot kort geleden was de loods in gebruik door fietsenfabrikant Timyo, dat in juli failliet ging, waarna Kempenaars Recycling het pand overnam. In het gebouw werden onder meer plastic flessen opgeslagen.

Schadelijke activiteiten

De gemeente Roosendaal legt uit dat bedrijven met mogelijk hinderlijke of schadelijke activiteiten, zoals recycling, verplicht zijn een omgevingsvergunning aan te vragen. Kempenaars had echter geen omgevingsvergunning voor deze locatie. "De huurder had geen activiteiten gemeld voor het pand", verklaart de gemeente.

Op de website van de Provincie Noord-Brabant staat wel een omgevingsvergunning voor Kempenaars Recycling, verleend in 2011. Deze vergunning geeft toestemming voor de opslag van maximaal 1.500 ton metaalafval en tot 10.000 ton kunststofafval. Deze vergunning is echter specifiek voor een andere locatie, namelijk de gebouwen tussen Stepvelden 2 en Bosstraat 77. Voor de loods waar de brand uitbrak is geen vergunning te vinden.

Reacties omgeving

Verschillende ondernemers op bedrijventerrein De Borchwerf stellen dat er zonder vergunning grote hoeveelheden plastic en papier in de afgebrande loods lagen opgeslagen. Een van hen wijst erop dat voor zulke opslag normaal gesproken uitgebreide blusinstallaties vereist zijn, die in dit pand ontbraken.

Een andere ondernemer is verbaasd over de situatie: "Het is onbegrijpelijk dat zo’n loods volgepropt is met plastic zonder vergunning. Dit moet echt snel verplaatst worden naar een locatie buiten de stad." Een derde ondernemer voegt eraan toe: "We vragen ons al langer af hoe Kempenaars hier zoveel afval kon opslaan zonder de benodigde veiligheidsmaatregelen."

Reactie bedrijf

De eigenaar van Kempenaars heeft vrijdag elk commentaar geweigerd en stelde dat de situatie "niemand iets aangaat".