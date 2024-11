Veel rookontwikkeling bij zeer grote brand Roosendaal

In Roosendaal is donderdagmiddag een zeer grote brand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Het vuur woedt in een loods op bedrijventerrein Borchwerf. Vanwege de rookontwikkeling is er een NL-alert verstuurd met het advies ramen en deuren gesloten te houden.

Er bevinden zich geen mensen meer in het pand. De brandweer is vooral bezig met het blussen en het voorkomen dat de brand het overslaat naar andere loodsen. Het droneteam van de veiligheidsregio is ingezet om de brand en de omgeving goed in de gaten te houden.

Verkeer dat gebruik wil maken van snelweg A17 kan beter omrijden via de A16, meldt de veiligheidsregio. Wie toch op de A17 rijdt, moet de ramen sluiten en de ventilatie uitzetten.

Hart van Nederland/ANP