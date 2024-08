Grote brand in historische binnenstad Alkmaar, bewoner vlucht naar het dak

In de historische binnenstad van Alkmaar zijn vrijdagochtend vroeg twee woningen door brand onbewoonbaar geworden. De brand brak kort na middernacht uit in een woning boven een ijssalon aan de Mient. Ook het pand ernaast liep forse schade op.

De bewoners van de bovenwoning konden op tijd wegkomen. Eén bewoner vluchtte naar het naastgelegen dak en wachtte daar tot hij of zij in veiligheid kon worden gebracht. De persoon is nagekeken door medewerkers van de ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Ontruiming

De brandweer schaalde op naar grote brand, omdat de brand woedde in de historische binnenstad. "Daar heb je oude gebouwen die dicht op elkaar staan, dus is overslag naar naastgelegen panden een reëel risico", aldus een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord .

De omliggende panden aan de Mient, de Langestraat en de Houttil werden ontruimd. De bewoners daarvan werden opgevangen in een horecagelegenheid. Zij konden kort na 02.30 uur weer naar huis.