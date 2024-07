Bus met hulp voor Oekraïne uitgebrand, mogelijk aangestoken: 'Hele laffe daad'

In de nacht van woensdag op donderdag is de enige bus van de stichting 'Samen voor Oekraïne' uitgebrand. Maurits Klaver, oprichter van de stichting, spreekt van een enorme klap. "De brandweer gaat ervan uit dat het om brandstichting gaat, ze noemen het een hele laffe daad", vertelt Klaver aan Hart van Nederland.

De politie onderzoekt of er daadwerkelijk sprake was van brandstichting, en is daarvoor op zoek naar getuigen. De bus, die nog geen drie jaar oud was en al bijna 50.000 kilometer had gereden voor humanitaire missies, is aan de voorkant volledig verkoold. Klaver meldt dat ze veel tijd en moeite hebben gestoken in het verkrijgen van donaties voor de bus. "Dit is heel naar, echt een tegenslag."

Hulpverlening komt stil te liggen

Eigenlijk zou de bus vrijdag weer naar Oekraïne rijden, maar dat kan nu niet doorgaan. Klaver vertelt: "Alle ritten die we gepland hebben, moeten we schrappen tot nader order. Alle humanitaire hulp komt stil te liggen." De al opgeslagen spullen zullen voorlopig dus niet richting Oekraïne kunnen komen.

Het nieuws zorgt ook voor geschrokken reacties in Oekraïne zelf. "Zelfs een van onze vrijwilligers in Kiev is emotioneel. Het raakt iedereen zo enorm hard. Het heeft zoveel tijd gekost om dit op te bouwen", aldus Klaver.

De verzekering zal waarschijnlijk niet voldoende zijn om een vergelijkbare bus te kunnen kopen. Bovendien moet het waterschap nu ook de grond saneren onder de uitgebrande bus, naast de woning van Klaver. Hij vreest dat dit extra kosten met zich mee zal brengen. "Hopen dat dat niet op ons bordje komt. Dat zou het einde van de stichting betekenen", aldus Klaver.

Steun en solidariteit

Ondanks de tegenslag blijft de stichting hoopvol en vastberaden. Ze hebben altijd veel steun gehad van vrijwilligers en organisaties over het hele land die hen broodnodige spullen en hulp schenken. Maurits hoopt nu dat mensen de stichting blijft steunen tot ze een oplossing hebben gevonden. Als mensen daar zelf ideeën toe hebben, kan contact opgenomen met de stichting via deze link.