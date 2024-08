Brand verwoest woonboerderij, vrienden van Levi (14) starten inzameling: 'Ouders moesten huilen'

De 14-jarige Levi Sjoerdstra en zijn familie werden afgelopen zondag opgeschrikt door een verwoestende brand die hun boerderij in Foudgum volledig in de as legde. Vrienden van Levi zijn direct in actie gekomen en hebben inmiddels al meer dan 10.000 euro via een GoFundMe-campagne. De actie loopt nog steeds en heeft al veel steun uit de gemeenschap ontvangen.

Toen Justin Palsma, een goede vriend van Levi, hoorde dat de boerderij van zijn vriend in brand stond, aarzelde hij geen moment. "Ik hoorde van mijn moeder dat er brand was in de straat van Levi, en toen kregen we een foto waarop we zagen dat het hun huis was. We waren allemaal geschokt", vertelt Justin.

Samen met andere vrienden van Levi richtte hij een groepsapp op om snel een actie op te zetten. "We wilden iets doen om te helpen", gaat hij verder.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Levi en zijn familie hebben tijdelijk onderdak gevonden bij zijn tante, die op dat moment op vakantie was. "Naar omstandigheden gaat het prima, maar het is nog steeds heel emotioneel", vertelt Levi. "We kunnen het nog niet echt een plek geven."

Hartverwarmende vriendschap

De snelle en hartverwarmende reactie van Levi’s vrienden toont aan hoe sterk hun band is. "Meestal zaten we 's avonds bij hen thuis te chillen, dus er liggen veel herinneringen voor ons allemaal", vertelt Justin. De inzamelingsactie, die volledig online werd opgezet omdat de vrienden op vakantie waren, is voor Levi een grote steun. "Ik vond het echt heel aardig, zo zie je wat onze vriendschap betekent", zegt hij ontroerd.