Brand verwoest motorboot in jachthaven Middelburg

In Middelburg is zondagochtend een motorboot in vlammen opgegaan. De brand brak uit in een boot die aangemeerd lag aan de Maisbaai. Niemand raakte gewond bij de brand.

Rond 06.30 uur sloegen de vlammen aan de achterzijde van de boot in de Buitenhaven. De toegesnelde brandweer kwam snel in actie. Vanaf een steiger werden de hevige vlammen geblust. Naast de reguliere brand woedde er ook een gasbrand aan boord, wat het werk van de brandweer aanzienlijk bemoeilijkte. Pas nadat de boot deels werd gedraaid, konden de resterende vlammen effectief worden gedoofd.

Niemand gewond

Door de grote rookontwikkeling sloot de politie een deel van de Maisbaai af. Volgens de eigenaar was niemand aan boord toen de brand uitbrak.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.