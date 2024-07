Toch geen ontvoering in IJmuiden, vrouw meldt zich bij politie

Een 'ontvoeringszaak' in IJmuiden blijkt toch geen ontvoering te zijn, meldt de politie. Woensdag meldde de politie dat er een mogelijke ontvoering was geweest op een parkeerplaats aan de Heerenduinweg. De politie was daarom op zoek naar een witte Skoda met een Spaans kenteken.

De inzittenden van die auto, onder wie ook een vrouw, hebben zich woensdagmiddag bij de politie gemeld. "Uit hun verklaringen blijkt dat er géén sprake is geweest van een ontvoering", aldus de politie.

Onderzocht wordt wat er dan wel is gebeurd.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

ANP