Politie onderzoekt mogelijke ontvoering bij zwembad IJmuiden

De politie doet onderzoek naar een mogelijke ontvoering van een vrouw in IJmuiden waarbij geweld is gebruikt. Dinsdag kreeg de politie rond 11.50 uur een melding van een verdachte situatie op een parkeerplaats aan de Heerenduinweg, maar lang bleef onduidelijk wat er precies aan de hand was.

Op basis van onder meer getuigenverklaringen gaat de politie er nu vanuit dat er sprake is van een mogelijke ontvoering. De vrouw is nog steeds vermist.

Meerdere verdachte auto's

Op de bewuste parkeerplaats in IJmuiden is volgens de politie een zilverkleurige of grijze Hyundai Tucson achtergebleven, die in beslag is genomen. Een zwarte Volkswagen Golf die mogelijk ook bij het incident betrokken was, werd dinsdagavond leeg teruggevonden in Nieuwegein.

De politie is nog op zoek naar een derde auto, een witte Skoda Kodiaq met het Spaanse kenteken 0449MPG en wil graag weten wie deze auto na dinsdag 11.50 uur nog heeft gezien. Ook is de politie op zoek naar meer informatie over de Hyundai Tucson.

