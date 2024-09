Norris wint overtuigend Grote Prijs van Singapore voor Verstappen

De strijd om de wereldtitel bij de Formule 1 blijft nog steeds spannend. Lando Norris heeft met overmacht de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hierdoor wordt het klassement verschil tussen hem en Verstappen steeds kleiner.

De Red Bull racer begon zijn rit achter Norris en dat bleef heel de race het geval. WK-leider Max Verstappen was in de avondrace bij kunstlicht niet bij machte de Brit van McLaren bij te houden. Toch hield de drievoudig wereldkampioen de schade nog beperkt door als tweede te finishen in zijn Red Bull.

Eind augustus streek het Formule 1-circus nog neer in Zandvoort:

1:37 Zandvoort draait warm voor race-spektakel: 'Geen plek zo gek van Formule 1 als hier'

De voorsprong van de Nederlander in het kampioenschap is echter verder geslonken en bedraagt nu 52 punten. Oscar Piastri van McLaren eindigde op het stratencircuit van Marina Bay als derde.

ANP