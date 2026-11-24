De Hogeschool Rotterdam heeft een docent op non-actief gezet, nadat deze werd geïdentificeerd als hbo-docent verpleegkunde. De persoon verleende medische assistentie bij kooigevechten. Dit was te zien in de Zembla-documentaire De neonazi-files.

De docent was werkzaam bij de opleiding Medische Hulpverlening van de Hogeschool Rotterdam. De hogeschool meldt op haar site dat er serieus onderzoek is gedaan naar de betrokkenheid van de docent, gezien de maatschappelijke impact van de documentaire.

Hogeschool reageert op beelden uit Zembla-documentaire

De hogeschool meldt verder dat de getoonde beelden indruisen tegen alles waar de hogeschool voor staat. 'Zinloos geweld en het verheerlijken van ideologieën die zoveel leed veroorzaken of het faciliteren ervan, willen we verre van ons houden en horen ook niet thuis in het onderwijs.'