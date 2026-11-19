Je kan er donderdag niet omheen: de documentaire van onderzoeksprogramma Zembla bracht woensdag aan het licht hoe rechtsextremisten op geheime locaties met elkaar vechten en neonazistisch gedachtegoed uitdragen. Op beelden is te zien hoe meerdere leden van Forum voor Democratie (FVD) actief waren bij Nederlandse vechttoernooien van neonazistische vechtclubs. Ondanks de onthullingen, zullen veel mensen de partij toch overwegen, blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel.

Zes leden van Forum worden in de documentaire getoond en zijn donderdag geroyeerd. Een van hen is Ramon van Asch. De fractievoorzitter van Forum voor Democratie (FVD) in de gemeenteraad van Den Bosch, is na de bekendmaking opgestapt. Hij en twee andere leden waren aanwezig bij de vechttoernooien.

Ook een ander prominent lid, Luc K., is door zijn aanwezigheid bij zo'n toernooi geroyeerd. Hij is het gezicht van het door de FVD opgerichte bedrijf EerlijkEten, en lid van de jongerentak van de partij. Partijleider Lidewij de Vos van FVD gaf donderdag in het programma Nieuws van de Dag aan "over tot de orde van de dag" te willen. "Dit had niet moeten gebeuren, maar nu is het klaar."

Meld je aan voor het Hart van Nederland Panel Wat moet er veranderen in Nederland? Waar maak jij je zorgen over? En wat gaat juist wél goed? In het Hart van Nederland Panel vragen we duizenden Nederlanders naar wat zij vinden van het nieuws van vandaag. Meld je aan en praat mee. Meld je aan

Andere standpunten

'Doorgaan met de orde van de dag', zo lijkt het ook voor sommige stemmers. Overwegers van de partij, zo'n 93 procent van de ondervraagden van het panel, zou alsnog voor de partij stemmen ondanks de onthullingen. Dat splitst zich uit in dat 51 procent de gebeurtenissen niet deert en dat 42 procent wel zou stemmen, maar de gebeurtenissen afkeurt. Een kleine groep van 7 procent van de ondervraagden zou door de onthullingen niet meer voor de partij gaan.

De standpunten van FVD over immigratie en asiel (78 procent), Nederlandse cultuur en identiteit (70 procent) en standpunten over klimaat en energie (50 procent) steken er met kop en schouders bovenuit als het gaat om redenen waarom mensen op de partij zouden stemmen.

Uit partij zetten

Wel zegt 56 procent van de ondervraagden dat politieke partijen leden met extremistische opvattingen uit een partij moeten zetten. Ook al worden er geen strafbare feiten gepleegd. 44 procent geeft ook aan dat rechts-extremistische ideeën in Nederland de afgelopen vijf jaar normaler zijn geworden, tegenover mensen die het onveranderd vinden (26 procent) of het minder vinden geworden (18 procent).

Partijen kunnen ook zelf bepalen of zij vinden dat zulke leden mogen blijven (24 procent) vinden sommige ondervraagden, andere vinden dat partijen de leden met extremistische opvattingen wel mogen aanhouden (14 procent).

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel. Vanaf 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en waar nodig gewogen op onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en stemgedrag bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, aan de hand van de Gouden Standaard van Data & Insights Network en officiële bevolkings- en verkiezingsgegevens. De vragenlijst is door de redactie zo neutraal mogelijk opgesteld. De steekproeftrekking, het veldwerk en de weging worden uitgevoerd door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

De partijleider van de FvD, Lidewij de Vos, zegt geschokt te zijn na het zien van de Zembla-documentaire. Dat zegt ze in een uitzending van Nieuws van de Dag in bovenstaande video.