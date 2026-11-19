De aan Forum voor Democratie (FVD) gelieerde maaltijdservice EerlijkEten heeft twee medewerkers op non-actief gezet na de documentaire van Zembla over neonazistische kooigevechten. De twee waren daarbij, zegt EerlijkEten. De organisatie was daar naar eigen zeggen niet van op de hoogte.

"Wij willen met klem benadrukken dat er geen enkele band is tussen EerlijkEten en de getoonde groepen. Ook nemen we ten volste afstand van het gedachtegoed, en de uitingen die gedaan zijn door de personen in de documentaire. Lopende een intern onderzoek zijn betreffende medewerkers op non-actief gesteld", meldt het bedrijf op X.

Een van de twee zou Luc K. zijn. Hij is lid van de jongerenafdeling JFVD en een van de gezichten van EerlijkEten. Ook is hij lid van de extreemrechtse organisatie Wolvenrad. FVD heeft Luc K. woensdag geroyeerd.

In de video hierboven noemt Van Weel de onthullingen 'schokkend' en roept hij de FVD op om in te grijpen.