Ramon van Asch, de fractievoorzitter van Forum voor Democratie (FVD) in de gemeenteraad van Den Bosch, is opgestapt na een onthulling van Zembla. Daarin kwam aan het licht dat twee FVD-leden en van Asch aanwezig waren bij Nederlandse vechttoernooien van neonazistische vechtclubs. Daarom heeft de FVD het Bossche raadslid verzocht om op te stappen. Dat meldt de FVD woensdag op X.

Van Asch (28) was samen met zijn baby aanwezig bij een van de vechttoernooien waarvan Zembla beelden in handen kreeg. Naar eigen zeggen was hij uitgenodigd en vertrok hij "vrijwel direct" nadat hij doorhad dat het ging om een boksgevecht.

Extreemrechtse groep

De kooigevechten worden onder meer georganiseerd door een groep genaamd Active Club Dietsland: een extreemrechtse groep die eerder door de Volkskrant in verband werd gebracht met de jongerenpartij van FVD (JFVD). De vechtclub heeft banden met extreemrechtse groepen binnen en buiten Nederland.

Bij de vechttoernooien in Nederland, die in het Groningse Finsterwolde, het Drentse Zuidwolde en het Brabantse Oeffelt plaatsvonden, waren ook vechters uit andere Europese landen aanwezig. Experts zien dit soort 'active clubs' in meerdere Europese landen opduiken.

Donateur

Ook een ander prominent lid, Luc K., is door zijn aanwezigheid bij een vechttoernooi geroyeerd. Hij is het gezicht van het door de FVD opgerichte bedrijf Eerlijk Eten, en lid van de jongerentak van de partij. Daarnaast is in de aflevering van Zembla te zien dat K. en een ander aanwezig JFVD-lid, Gerard B., ook lid zijn van de extreemrechtse organisatie Wolvenrad.

In de aflevering is ook te zien hoe Wolvenrad-voorzitter Timo S. samen met Active Club Dietsland een stichting wil oprichten, waarbij de JFVD als donateur wordt genoemd. De extremistische groepen zouden via die stichting clubhuizen voor vechtsport willen opzetten, onder het mom van reguliere sportclubs.

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Glas in het gezicht

Ralf Dekker, de huidige FVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, reageerde eerder op de onthulling tegen de NOS. Daar zei hij dat "iedereen moet gaan waar hij wil". "Het is goed om je in de breedte te oriënteren. Zeker die hele jonge mensen, die experimenteren, willen van alles zien. Dat vind ik helemaal niet problematisch."

Van Asch, die ook medewerker is van de Tweede Kamerfractie van de FVD, werd eerder drie keer veroordeeld voor mishandeling. In een van die gevallen sloeg hij een persoon meerdere malen met een glas in het gezicht.