'FvD-lijsttrekker Den Bosch meermaals veroordeeld voor mishandeling'

De lijsttrekker van Forum voor Democratie in Den Bosch is de afgelopen jaren drie keer door de politierechter veroordeeld wegens mishandeling. Dat blijkt uit onderzoek van NRC in samenwerking met de antifascistische onderzoeksgroep Kafka.

De 28-jarige Ramon van Asch, die de lijst van FvD aanvoert bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, kreeg volgens NRC en Kafka twee keer een taakstraf opgelegd door de politierechter en een keer een boete. Van Asch blijkt daarnaast in januari 2022 een beveiliger van de Hogeschool Avans in het gezicht te hebben geslagen, nadat die hem erop aansprak dat hij geen mondkapje droeg. Dat bevestigen betrokkenen.

De hogeschool schorste Van Asch vervolgens twaalf dagen, waardoor hij verschillende tentamens en herkansingen niet kon maken. Van Asch maakte bezwaar bij de geschillencommissie van de hogeschool, maar verloor die zaak. De woordvoerder van FVD en Ramon van Asch reageerden volgens NRC en Kafka ondanks diverse pogingen niet op verzoeken om een reactie.

Volgens de site van de politieke partij werkt Van Asch als beleidsmedewerker op de Tweede Kamerfractie van Forum voor Democratie. 'Een groot deel van zijn boekenkast is gevuld met de werken van Nietzsche, hij volgt (geo)politieke ontwikkelingen op de voet en heeft enorme waardering voor hoogstaande architectuur, interieur en mode. Smakeloosheid staat hem tegen, tenzij het humor betreft.'