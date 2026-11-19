Justitieminister David van Weel wil dat Forum voor Democratie (FVD) harde actie onderneemt naar aanleiding van de onthullingen in het onderzoeksprogramma Zembla. Op beelden is te zien hoe meerdere FVD'ers actief waren bij Nederlandse vechttoernooien van neonazistische vechtclubs.

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Van Weel vraagt de partij afstand te nemen van de neonazistische clubs. "Het is niet voor het eerst dat een link ontstaat met een of meerdere leden van FVD met dit soort bijeenkomsten. Ik denk dat dat absoluut klaar moet zijn. Het is aan het OM en de politie om te kijken of er sprake is van strafbare feiten."

FVD heeft naar aanleiding van de beelden twee leden geroyeerd. Ramon van Asch, fractievoorzitter van Forum voor Democratie (FVD) in de gemeenteraad van Den Bosch, stapte op.

Schokkend

Van Weel geeft aan met afschuw te hebben gekeken naar de documentaire van Zembla. "We weten dat dit soort clubs bestaan, ook in Nederland. We doen er onderzoek naar. Maar als je nu, dankzij het goede werk van deze journalisten, dit ook in beeld ziet, is dat schokkend", aldus de minister. "Het is goed dat nu het hele publiek ziet wat voor extreme clubs hier actief zijn."