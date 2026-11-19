De wiskundedocent die kooigevechten van neonazi's op zijn eigen terrein in Zuidwolde liet plaatsvinden, mag per direct geen lessen meer geven. Dat meldt RTV Drenthe naar aanleiding van een brief van zijn werkgever, scholengemeenschap Stad en Esch, aan ouders en leerlingen. De school is "heel erg geschrokken" van de onthullingen.

Onderzoeksprogramma Zembla bracht woensdag aan het licht hoe rechtsextremisten op geheime locaties met elkaar vechten en neonazistisch gedachtegoed uitdragen. Uit de uitzending blijkt dat docent Egbert B., die werkt op de schoollocatie in Meppel (Drenthe), zijn erf in juni vorig jaar beschikbaar stelde voor een zogenoemde 'fight night'. Daarbij brachten omstanders onder meer de Hitlergroet. Bij de vechttoernooien in Nederland, waaronder dat in Zuidwolde, waren ook vechters uit andere Europese landen aanwezig.

Ook leden van Forum voor Democratie (FVD) waren actief in een neonazistisch netwerk en bij de boksgevechten, blijkt uit de documentaire van Zembla. In de bovenstaande video zie je hier meer over.

School geschokt

"De beelden hebben ons erg geschokt", schrijft directeur Rieka Tuinstra in de brief aan ouders. "We begrijpen dat deze uitzending ook bij jullie vragen, zorgen of andere gevoelens kan oproepen. We nemen wat er in de documentaire te zien is zeer serieus. Daarom hebben we direct besloten dat de betreffende docent met onmiddellijke ingang geen lessen meer verzorgt."

De school heeft nog niet inhoudelijk met B. gesproken over de uitzending en zijn rol daarin. "We hebben hem eerst alleen laten weten dat hij niet op school hoeft te verschijnen vandaag", aldus De Visser donderdag.

Ook Peter de Visser van het schoolbestuur van Stad en Esch reageert op de onthullingen. Volgens hem heeft neonazistisch gedachtegoed geen plaats in het onderwijs. "Een docent heeft een voorbeeldfunctie. Wij gaan onafhankelijk onderzoek starten om te achterhalen hoe hij zich binnen de school heeft gedragen", vertelt Tuinstra aan Hart van Nederland.

B. aanwezig bij vechttoernooien

B. was aanwezig bij de gevechten en werd met applaus bedankt. Tegenover Zembla ontkent B. in eerste instantie dat de bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Later zegt hij dat hij er niets meer van weet en niets te maken heeft met neonazistische groepen.

Uit de uitzending blijkt echter dat B. ook aanwezig was bij de meest recente fight night in Brabant. Op vragen daarover reageert hij niet meer.