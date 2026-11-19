Een relatief groot deel van de inwoners van Loosdrecht heeft op Forum voor Democratie (FVD) gestemd bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag. In het dorp kreeg de partij zo'n 14 procent van de stemmen. Dat is bijna evenveel als PRO en D66 bij elkaar.

Dat blijkt uit de tellingen die de gemeente Hilversum donderdag heeft vrijgegeven. Alleen de lokale partij Hart voor Hilversum was in Loosdrecht nog net iets groter, met 17 stemmen meer.

Loosdrecht ligt in de gemeente Wijdemeren, die op 1 januari samengaat met de grotere buurgemeente Hilversum. Vanwege de naderende herindeling stond het gemeentehuis in Loosdrecht al een tijd leeg. Daarom stelde Wijdemeren het gebouw begin dit jaar beschikbaar voor de tijdelijke opvang van asielzoekers.

Onrust rondom asielopvang

Na de aankondiging ontstonden protesten tegen de opvang, die soms uit de hand liepen. In mei werd brand gesticht, waarna mensen de brandweer tegenhielden. Omwonenden stapten vergeefs naar de rechter om de opvang tegen te houden. De laatste asielzoekers verlieten de noodopvang in oktober.

In dat gemeentehuis in Loosdrecht kon woensdag worden gestemd. FVD kreeg daar de meeste stemmen, bijna 15 procent van de uitgebrachte stemmen. Ook in de andere kieslokalen in Loosdrecht - sportkantine Elkenrode, bibliotheek Gooiplus en cultureel centrum Lichtbaken - stemde ongeveer 1 op de 7 inwoners op FVD. In het dorp Breukeleveen, een paar kilometer verderop, stemde bijna 17 procent op de partij.

PRO wint verkiezingen

In Hilversum kreeg FVD woensdag veel minder steun. PRO won de gemeenteraadsverkiezingen. De fusiepartij kreeg ruim 16 procent van de stemmen in de nieuwe gemeente. D66 werd tweede en Hart voor Hilversum derde.

Daarna volgden CDA en VVD. FVD werd zesde. Die partij deed vier jaar geleden niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in zowel Hilversum als Wijdemeren.