Gemeente krijgt gelijk van rechter: azc Loosdrecht gaat er komen

Opnieuw is de gemeente Wijdemeren door een rechter in het gelijk gesteld in de discussie over de spoedopvang van asielzoekers in Loosdrecht. Omwonenden probeerden die opvang in het gemeentehuis voor de tweede keer via juridische weg te stoppen, maar weer stelt een rechter dat hun belang ondergeschikt is aan het maatschappelijk belang.

Dezelfde omwonenden die eerder via een spoedprocedure de opvang aanvochten, bepleitten donderdagmiddag in Utrecht hun zaak bij de bestuursrechter. De gemeente gebruikte een spoedprocedure om de opvang zo snel mogelijk te starten en opvangorgaan COA te hulp te schieten wegens het nijpende tekort aan plekken. De nodige vergunningen werden later aangevraagd. De Loosdrechters laken die werkwijze en voelden zich ongehoord.

In de bovenstaande video is te zien hoe Burgemeester Mark Verheijen eerder zijn excuses aanbood aan de inwoners van Loosdrecht omdat hij hen had overvallen met het plan voor de asielnoodopvang.

De eisers stelden in de rechtbank ook zich zorgen te maken om hun veiligheid. "Dat er een veiligheidsplan nodig is, ondersteunt dat er vrees is voor de veiligheid, dat er politie nodig is." Tegelijkertijd hekelden ze dat het plan te laat klaar was en op onderdelen niet kan worden uitgevoerd.

Meerdere demonstraties

Nadat de plannen waren aangekondigd, ontaardden demonstraties in rellen, vernielingen en brandstichting. De gemeente stelde daarop een maatregel in waarbij iedereen die het gebied rond de opvang in wilde, gecontroleerd werd. Daar hebben de omwonenden last van, net als van angst voor hun veiligheid na de ongeregeldheden.

"De angst breekt de wijk op." De asielzoekers zouden wel welkom zijn, zei een van hen in de rechtbank. "Daar hebben we geen last van, die zitten binnen." Maar op de vraag van de rechter of "we hier niet zouden zitten als u wel volledig was betrokken bij de plannen", kwam geen helder antwoord.

Maatschappelijke behoefte belangrijker

De rechter begrijpt goed dat de omwonenden zich overvallen voelen, maar oordeelde vrijdag dat de spoedprocedure geoorloofd was. "De maatschappelijke behoefte aan asielopvang is dringend en acuut en de nood is zo hoog dat de vergunning niet kan worden afgewacht."

Zeker omdat Wijdemeren nog geen enkele asielzoeker opving, voelde ze zich geroepen een bijdrage te leveren. "Het is dan ook voorstelbaar dat de gemeente deze opvang in de kortst mogelijke tijd wilde realiseren en er was onvoldoende tijd om een vergunningprocedure te doorlopen." Dat het gaat om tijdelijke opvang van zes maanden tot eind oktober, draagt daar ook aan bij.