Rellen en brand bij asielopvang Loosdrecht, ME grijpt in

In Loosdrecht ging het dinsdagavond opnieuw mis bij een nieuwe noodopvang voor asielzoekers. De eerste vluchtelingen waren net die dinsdag aangekomen. Bij een protest werd 's avonds vuurwerk gegooid, moest de ME ingrijpen en brak zelfs brand uit, tegen het gebouw aan.

De politie zegt dinsdagavond dat één aanhouding is verricht, voor brandstichting. Struiken en bomen tegen het gebouw van de asielopvang aan stonden in brand. 'De brandweer heeft die brandgevaarlijke situaties geblust, waarbij zij werden gehinderd door actievoerders', aldus de politie.

Volgens journalist Owen O'Brien dreigde de brand over te slaan op het gebouw:

Agenten geraakt

Het begon met een groep anti-azc-demonstranten die zich verzamelden in Loosdrecht. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zegt: "Er zijn meerdere fakkels gegooid richting het gebouw. Ook veroorzaken de fakkels veel rook."

De ME voerde charges uit. Ook zijn volgens journalist O'Brien: 'Agenten op hun hoofd geraakt, met blikjes bier tegen hun helmen.'

Burgemeester Mark Verheijen van de gemeente Wijdemeren heeft een noodbevel uitgevaardigd. Volgens het noodbevel moet iedereen bij het gemeentehuis vertrekken, op last van de politie. Het noodbevel geldt tot woensdagochtend 09.00 uur, tenzij de burgemeester eerder opmerkt dat het gevaar is geweken.

In de noodopvanglocatie kunnen uiteindelijk zeventig mensen terecht. Demonstraties tegen de komst van de asielzoekers mondden de afgelopen weken al meermalen uit in rellen.