Eerste asielzoekers aangekomen bij opvang Loosdrecht

In Loosdrecht zijn dinsdagochtend de eerste asielzoekers aangekomen bij de noodopvang in het gemeentehuis van Wijdemeren. Uiteindelijk moeten daar zeventig mensen worden opgevangen, meldt de gemeente. De komst van de opvang leidde de afgelopen weken veel onrust en protesten in het dorp.

De 34-jarige Brian A. uit Ermelo kreeg begin mei een celstraf voor het vernielen van het gemeentehuis in Loosdrecht. De rechter legde hem zes weken gevangenisstraf op, waarvan twee weken voorwaardelijk.

De gemeente koos er bewust voor om de aankomst niet vooraf bekend te maken. Volgens het gemeentebestuur speelde veiligheid daarbij een grote rol. Het college zegt te hopen op een "menswaardige opvang". Volgens de gemeente geldt dat "zowel voor de bewoners als de direct omwonenden". Daarom werd geen exacte datum of tijd van aankomst gedeeld.

Demonstraties tegen de opvang liepen eerder uit op rellen. Ook wilde de gemeente de nieuwe bewoners "in rust ontvangen" en hun privacy beschermen.

Wijdemeren laat weten dat er de afgelopen tijd gesprekken zijn gevoerd met omwonenden, verenigingen en scholen over zorgen en vragen rond de opvang. Dat contact blijft doorgaan. Een team van zes wijkverbinders moet helpen om signalen uit de buurt op te vangen. Iedere dag lopen twee van hen door de wijk om met bewoners in gesprek te gaan.