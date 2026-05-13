Omwonenden geschokt na rellen bij asielopvang Loosdrecht: 'Slaat nergens op'

Een nacht na de flinke onrust bij de asielopvang in Loosdrecht reageren buurtbewoners geschokt op de rellen. Dinsdagavond werden brandjes gesticht en gooiden demonstranten met vuurwerk en fakkels bij de tijdelijke opvanglocatie. Inmiddels is het noodbevel opgeheven en is de rust teruggekeerd.

Volgens de politie zijn zeker drie personen aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en twee minderjarigen. Een komt uit Kortenhoef, de ander uit Amersfoort. Op straat liggen nog vuurwerkresten en borden met anti-AZC-leuzen. De ME moest dinsdagavond ingrijpen omdat hulpdiensten zoals de brandweer hun werk niet konden doen. Ze werden belemmerd door betogers.

Omwonenden reageren woensdagochtend zichtbaar aangeslagen. "Vreselijk, dit heeft niet moeten gebeuren. Dit gaat alle perken te buiten natuurlijk. Je schaamt je voor je eigen volk", zegt een vrouw tegen Hart van Nederland.

'Zoveel geweld hoeft niet'

Niet iedereen heeft begrip voor de acties van de demonstranten. "Het is schandalig eigenlijk. Niet normaal wat hier allemaal gebeurt", zegt een man. "We moeten met z'n allen roeien in deze maatschappij. Voor iedereen moet er gewoon een plek zijn. Ik snap de zorgen wel, maar zoveel geweld hoeft niet. Het slaat nergens op."

Volgens VluchtelingenWerk hebben de rellen veel impact op de asielzoekers, die juist gevlucht zijn voor geweld en onveiligheid. Ook burgemeester Mark Verheijen spreekt van een heftige situatie voor zowel bewoners als omwonenden. Hij noemt het geweld een gerichte actie tegen kwetsbare mensen.