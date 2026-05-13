Politieke woede na rellen en brand bij azc Loosdrecht: 'Grens overschreden'

Vandaag, 06:15

Premier Rob Jetten, verschillende ministers en de burgemeester van Wijdemeren hebben fel uitgehaald naar de relschoppers die dinsdagavond voor brand en onrust zorgden bij een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers in Loosdrecht.

Bij de opvanglocatie ontstond grote onrust toen enkele honderden mensen zich verzamelden bij het pand. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en bij het gebouw brak brand uit. De brandweer kon volgens betrokkenen niet direct haar werk doen, doordat relschoppers de weg blokkeerden. In het leegstaande gemeentehuis van Loosdrecht worden sinds deze week tientallen asielzoekers tijdelijk opgevangen.

Tijdens een bezoek aan Aruba noemde Jetten de rellen "onacceptabel". Volgens de premier is er "niets van te begrijpen" en moeten de daders snel worden opgespoord en berecht. Ook zegt hij mee te leven met de asielzoekers die gebruikmaken van de noodopvang. Volgens hem moeten hoge straffen voorkomen dat anderen hetzelfde doen. Ook steunt hij het onderzoek naar de organisatoren achter de protesten. De AIVD onderzoekt momenteel meerdere anti-azc-demonstraties in Nederland.

'Ontoelaatbaar'

Minister David van Weel van Justitie reageerde woedend op de gebeurtenissen. "Met zwaar vuurwerk en fakkels anderen in gevaar brengen is onaanvaardbaar", schrijft hij op X. Ook asielminister Bart van den Brink is fel. Volgens hem heeft wat er gebeurde "niks te maken met demonstreren".

Ook vicepremier en Defensieminister Dilan Yesilgöz heeft geen goed woord over voor de actie. Zij noemt het op X "ontoelaatbaar" en zegt dat dit niets met protesteren te maken heeft.

'Gerichte actie tegen kwetsbare mensen'

Waarnemend burgemeester Mark Verheijen van Wijdemeren noemt de rellen een directe aanval op kwetsbare mensen. "Daarmee is een grens overschreden", zegt hij. Volgens hem voelen zowel buurtbewoners als bewoners van de opvang zich onveilig door de gebeurtenissen.

Ook vanuit de Tweede Kamer kwamen felle reacties. VVD'er Ruben Brekelmans noemde de rellen "volslagen idioot", GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver sprak van "ophitsen door extreemrechtse groeperingen" en CDA-leider Henri Bontenbal zei dat er "geen enkele rechtvaardiging" bestaat voor het geweld.

PVV-afsplitser Gidi Markuszower keurde het geweld af, maar wees ook naar het kabinet om zorgen over asielopvang serieuzer aan te pakken.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

