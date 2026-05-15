Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Burgemeester zegt sorry na woede om azc in gemeentehuis Loosdrecht

Beleid

Vandaag, 21:18

Link gekopieerd

Burgemeester Mark Verheijen van Wijdemeren biedt de inwoners van Loosdrecht excuses aan dat hij hen heeft "overvallen" met het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis.

Afgelopen dinsdag brak tijdens een demonstratie brand uit bij het oude gemeentehuis, zo is te zien in bovenstaande video.

In een videoboodschap op Instagram en de website van de gemeente zegt hij: "Vorige maand namen wij als gemeente het besluit over te gaan tot tijdelijke noodopvang voor maximaal zeventig asielzoekers in ons gemeentehuis. Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen, en dat had anders gekund en anders gemoeten. Ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan."

Rond de asiellocatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen tijd tot gewelddadige anti-azc-demonstraties. De video is vrijdagavond pas openbaar gemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Opgepakte minderjarigen rellen Loosdrecht weer op vrije voeten om eindexamens
Opgepakte minderjarigen rellen Loosdrecht weer op vrije voeten om eindexamens
Waterkanon ingezet bij onrustig protest asielopvang in Loosdrecht
Waterkanon ingezet bij onrustig protest asielopvang in Loosdrecht
Asielminister tegen politiek: laat rust terugkeren in Loosdrecht
Asielminister tegen politiek: laat rust terugkeren in Loosdrecht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.