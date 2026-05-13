Waterkanon ingezet bij onrustig protest asielopvang in Loosdrecht

Gisteren, 21:52

Een demonstratie tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht is woensdagavond opnieuw uit de hand gelopen. Honderden actievoerders gingen opnieuw de straat op. Toen het onrustig werd, besloot de politie in te grijpen en het protest te beëindigen.

In de loop van de avond werd de sfeer grimmig en werd er zwaar vuurwerk afgestoken, zag een verslaggever van Hart van Nederland ter plaatse. Rond 21.45 uur vorderde de politie de demonstranten om weg te gaan. Daarop verspreidden de mensen zich. De Mobiele Eenheid (ME) stelde zich zo op dat de mensen niet naar het gemeentehuis konden en er werd een waterkanon ingezet om de demonstratie te bereidingen.

In totaal zijn vijf mensen aangehouden.

Noodverordening tot zaterdag

In een deel van Loosdrecht geldt vanaf woensdagavond een noodverordening. Zo mogen mensen alleen in de buurt van het gemeentehuis komen wanneer ze "een aantoonbaar redelijk doel" hebben om daar te zijn. De demonstranten stonden bij een rotonde waar dat veiligheidsrisicogebied eindigt, maar die nog wel in het zicht is van het gemeentehuis. 

In onderstaande video is te zien dat de auto's die richting het gemeentehuis rijden, gecontroleerd worden door de politie:

De regels gelden in de avonden en nachten tot zaterdagochtend om de openbare orde en veiligheid te bewaken. Mensen mogen geen spullen bij zich hebben zoals stokken, stenen, wapens of zwaar vuurwerk of gezichtsbedekkende kleding dragen. Vanwege het veiligheidsrisicogebied mogen agenten mensen preventief fouilleren. Die regel geldt tot zaterdag "voor 24 uur per dag".

Asielopvang

In Loosdrecht wordt al dagen gedemonstreerd tegen de noodopvang. De gemeente Wijdemeren, waar Loosdrecht in ligt, heeft het besluit voor een noodverordening genomen na een brandstichting bij het gemeentehuis dinsdagavond. Betogers gooiden brandende fakkels en vuurwerk naar het pand, waardoor bosschages in brand vlogen. Ook brak een brandje uit op het dak. De relschoppers probeerden vervolgens de brandweer tegen te houden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

