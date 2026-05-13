Noodverordening in Loosdrecht na brandstichting asielopvang

Vandaag, 18:12

In een deel van Loosdrecht geldt vanaf woensdagavond een noodverordening. Zo mogen mensen alleen in de buurt van het gemeentehuis komen wanneer ze "een aantoonbaar redelijk doel" hebben om daar te zijn. Dat meldt de gemeente.

In een groter gebied is samenscholing verboden. Mensen mogen niet met vier of meer personen bij elkaar komen. Daarnaast mogen ze geen spullen bij zich hebben zoals stokken, stenen, wapens of zwaar vuurwerk of gezichtsbedekkende kleding dragen. Alle auto's worden gecontroleerd als ze Loosdrecht in rijden. De regels gelden in de avonden en nachten tot zaterdagochtend om de openbare orde en veiligheid te bewaken.

Een deel van Wijdemeren is een zogeheten veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat agenten mensen preventief mogen fouilleren. Die regel geldt tot zaterdag "voor 24 uur per dag".

Brandstichting

De gemeente Wijdemeren, waar Loosdrecht in ligt, heeft het besluit genomen na een brandstichting bij het gemeentehuis dinsdagavond. In een deel van het gebouw worden asielzoekers opgevangen. Betogers gooiden brandende fakkels en vuurwerk naar het pand, waardoor bosschages in brand vlogen. Ook brak een brandje uit op het dak. De relschoppers probeerden vervolgens de brandweer tegen te houden.

In bovenstaande video is te zien hoe het dinsdag opnieuw misging bij een protest tegen de nieuwe noodopvang.

Door ANP

