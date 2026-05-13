Asielminister tegen politiek: laat rust terugkeren in Loosdrecht

Asielminister Bart van den Brink (CDA) vindt dat politici eraan moeten bijdragen dat de rust terugkeert in plaatsen zoals Loosdrecht, waar mensen zich met geweld verzetten tegen de komst van asielzoekers. In Loosdrecht werd dinsdagavond brand gesticht bij een asielzoekerscentrum door een grote groep relschoppers.

"Ik heb vol afschuw naar de beelden gekeken", zei Van den Brink tegen Hart van Nederland. "Dit heeft helemaal niets meer met demonstreren te maken. Dit is gewoon geweld, intimidatie en bedreiging."

'Voorbeeldfunctie'

In de weken daarvoor bezochten verschillende rechtse politici, zoals Lidewij de Vos (Forum voor Democratie), Gidi Markuszower (voorheen PVV) en Mona Keijzer (voorheen BBB) het dorp om de bewoners te steunen in hun protest.

"Ik denk dat we allemaal een voorbeeldfunctie hebben", zei Van den Brink voorafgaand aan de ministerraad. "Dus in die zin verwacht ik ook dat iedereen, politiek en in de samenleving, normeert en geen olie op het vuur gooit."

Op X keurde Markuszower dinsdagavond het geweld af, maar benadrukte dat wat hem betreft de asielinstroom omlaag moet. Keijzer en De Vos hebben nog niet gereageerd en zijn niet bereikbaar voor een reactie.