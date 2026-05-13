Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Asielminister tegen politiek: laat rust terugkeren in Loosdrecht

Crime

Vandaag, 12:03

Link gekopieerd

Asielminister Bart van den Brink (CDA) vindt dat politici eraan moeten bijdragen dat de rust terugkeert in plaatsen zoals Loosdrecht, waar mensen zich met geweld verzetten tegen de komst van asielzoekers. In Loosdrecht werd dinsdagavond brand gesticht bij een asielzoekerscentrum door een grote groep relschoppers.

"Ik heb vol afschuw naar de beelden gekeken", zei Van den Brink tegen Hart van Nederland. "Dit heeft helemaal niets meer met demonstreren te maken. Dit is gewoon geweld, intimidatie en bedreiging."

'Voorbeeldfunctie'

In de weken daarvoor bezochten verschillende rechtse politici, zoals Lidewij de Vos (Forum voor Democratie), Gidi Markuszower (voorheen PVV) en Mona Keijzer (voorheen BBB) het dorp om de bewoners te steunen in hun protest.

"Ik denk dat we allemaal een voorbeeldfunctie hebben", zei Van den Brink voorafgaand aan de ministerraad. "Dus in die zin verwacht ik ook dat iedereen, politiek en in de samenleving, normeert en geen olie op het vuur gooit."

Op X keurde Markuszower dinsdagavond het geweld af, maar benadrukte dat wat hem betreft de asielinstroom omlaag moet. Keijzer en De Vos hebben nog niet gereageerd en zijn niet bereikbaar voor een reactie.

Door ANP

Lees ook

Omwonenden geschokt na rellen bij asielopvang Loosdrecht: 'Slaat nergens op'
Omwonenden geschokt na rellen bij asielopvang Loosdrecht: 'Slaat nergens op'
Politieke woede na rellen en brand bij azc Loosdrecht: 'Grens overschreden'
Politieke woede na rellen en brand bij azc Loosdrecht: 'Grens overschreden'
Rellen en brand bij asielopvang Loosdrecht, ME grijpt in
Rellen en brand bij asielopvang Loosdrecht, ME grijpt in
Eerste asielzoekers aangekomen bij opvang Loosdrecht
Eerste asielzoekers aangekomen bij opvang Loosdrecht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.