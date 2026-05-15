Opgepakte minderjarigen rellen Loosdrecht weer op vrije voeten om eindexamens

Vandaag, 16:54

Twee minderjarige verdachten van de rellen in Loosdrecht komen voorlopig op vrije voeten. Het gaat om jongens uit Kortenhoef en Amersfoort. Volgens een woordvoerder van de rechtbank is hun voorarrest onder voorwaarden geschorst, omdat zij midden in hun eindexamens zitten.

Een 28-jarige man uit Huizen blijft wel vastzitten. Hij wordt verdacht van brandstichting tijdens de rellen van dinsdagavond. De rechter-commissaris besloot vrijdag dat zijn voorarrest met veertien dagen wordt verlengd.

Poging zware mishandeling

De verdachte uit Kortenhoef zat vast voor poging tot zware mishandeling van een journalist en geweld tegen de politie. De jongen uit Amersfoort zou stenen en fakkels hebben gegooid bij de noodopvang voor asielzoekers.

In de afgelopen weken zijn in Loosdrecht meer dan 25 mensen aangehouden. Zij worden verdacht van onder meer vernieling, belediging, brandstichting en openlijk geweld.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

