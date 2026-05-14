Vier aanhoudingen na onrustig anti-azc-protest in Loosdrecht

De politie heeft woensdagavond vier mensen aangehouden tijdens een protest tegen een azc in Loosdrecht. De demonstratie liep aan het einde van de avond uit de hand, waarna agenten en de mobiele eenheid ingrepen. Ook een waterkanon werd ingezet tegen enkele demonstranten.

Rond 22.00 uur besloot de politie de demonstratie te beëindigen omdat de situatie steeds grimmiger werd. Over de identiteit van de aangehouden personen en waarvoor zij precies zijn opgepakt, is nog niets bekendgemaakt.

Onrustige dagen

Het was al dagen onrustig in Loosdrecht door protesten tegen de asielopvang. Dinsdag escaleerde een demonstratie bij het gemeentehuis, waar de opvang is gevestigd.

Daarbij werden onder meer bosjes in brand gestoken. Toen zijn er drie personen opgepakt, een 28-jarige man uit Huizen en twee minderjarigen. Een komt uit Kortenhoef, de ander uit Amersfoort. De Huizenaar wordt verdacht van brandstichting, de minderjarige uit Kortenhoef van geweld tegen een journalist en de politie. De Amersfoorter zou stenen en fakkels hebben gegooid.

Auto's controleren

Na de ongeregeldheden heeft de gemeente extra maatregelen genomen. In een deel van Loosdrecht geldt de komende dagen een samenscholingsverbod en bij het gemeentehuis mogen alleen nog mensen komen met "een aantoonbaar redelijk doel".

In onderstaande video is te zien dat de auto's die richting het gemeentehuis rijden, gecontroleerd worden door de politie: