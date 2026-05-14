Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vier aanhoudingen na onrustig anti-azc-protest in Loosdrecht

Demonstratie

Vandaag, 06:53

Link gekopieerd

De politie heeft woensdagavond vier mensen aangehouden tijdens een protest tegen een azc in Loosdrecht. De demonstratie liep aan het einde van de avond uit de hand, waarna agenten en de mobiele eenheid ingrepen. Ook een waterkanon werd ingezet tegen enkele demonstranten.

Rond 22.00 uur besloot de politie de demonstratie te beëindigen omdat de situatie steeds grimmiger werd. Over de identiteit van de aangehouden personen en waarvoor zij precies zijn opgepakt, is nog niets bekendgemaakt.

Onrustige dagen

Het was al dagen onrustig in Loosdrecht door protesten tegen de asielopvang. Dinsdag escaleerde een demonstratie bij het gemeentehuis, waar de opvang is gevestigd.

Daarbij werden onder meer bosjes in brand gestoken. Toen zijn er drie personen opgepakt, een 28-jarige man uit Huizen en twee minderjarigen. Een komt uit Kortenhoef, de ander uit Amersfoort. De Huizenaar wordt verdacht van brandstichting, de minderjarige uit Kortenhoef van geweld tegen een journalist en de politie. De Amersfoorter zou stenen en fakkels hebben gegooid.

Auto's controleren

Na de ongeregeldheden heeft de gemeente extra maatregelen genomen. In een deel van Loosdrecht geldt de komende dagen een samenscholingsverbod en bij het gemeentehuis mogen alleen nog mensen komen met "een aantoonbaar redelijk doel".

In onderstaande video is te zien dat de auto's die richting het gemeentehuis rijden, gecontroleerd worden door de politie:

Auto's gecontroleerd in Loosdrecht om noodverordening
0:39

Auto's gecontroleerd in Loosdrecht om noodverordening

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Waterkanon ingezet bij onrustig protest asielopvang in Loosdrecht
Waterkanon ingezet bij onrustig protest asielopvang in Loosdrecht
Opnieuw protest Loosdrecht om asielopvang, noodverordening tot zaterdag
Opnieuw protest Loosdrecht om asielopvang, noodverordening tot zaterdag
Asielminister tegen politiek: laat rust terugkeren in Loosdrecht
Asielminister tegen politiek: laat rust terugkeren in Loosdrecht
Omwonenden geschokt na rellen bij asielopvang Loosdrecht: 'Slaat nergens op'
Omwonenden geschokt na rellen bij asielopvang Loosdrecht: 'Slaat nergens op'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.