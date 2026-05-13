Drietal uit Huizen, Amersfoort en Kortenhoef opgepakt na rellen Loosdrecht

De politie heeft na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht dinsdagavond drie mensen aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en twee minderjarigen uit Kortenhoef en Amersfoort. De Huizenaar wordt verdacht van brandstichting, de minderjarige uit Kortenhoef van geweld tegen een journalist en de politie. De Amersfoorter zou stenen en fakkels hebben gegooid.

Bij het gemeentehuis in de Noord-Hollandse plaats werd dinsdagavond brandgesticht. In een vleugel van het pand worden sinds dinsdagochtend asielzoekers opgevangen. Protesten tegen deze opvang mondden de afgelopen week geregeld uit in rellen.

'Diepe impact op omwonenden'

Waarnemend burgemeester Mark Verheijen stelde dat het geweld en de brandstichting van dinsdagavond "diepe impact" hebben op omwonenden en de bewoners van de noodopvanglocatie. Of de vijftien asielzoekers die dinsdagochtend hun intrek namen in het pand daar zijn gebleven na de rellen, is niet bekend. De gemeente is niet bereikbaar. Het is de bedoeling dat er in het gemeentehuis uiteindelijk zeventig mensen worden opgevangen, tot 1 november.

De organisatie van de avondvierdaagse in Loosdrecht ziet zich door de aanhoudende demonstraties genoodzaakt een aantal routes te wijzigen. Hierdoor lopen de kinderen en hun begeleiders niet meer langs het gemeentehuis. De vierdaagse begint maandag.