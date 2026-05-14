Aanhoudingen Loosdrecht onder meer om bezit vuurwerk en openbare dronkenschap

De politie heeft woensdagavond meerdere mensen aangehouden tijdens een protest tegen een azc in Loosdrecht. Volgens de politie ging het om vier arrestaties. De sfeer sloeg later op de avond om, waarna agenten ingrepen en ook een waterkanon inzetten.

Nadat de situatie steeds grimmiger werd besloot de politie daarop in te grijpen. Tegen enkele aanwezigen werd een waterkanon gebruikt.

Hinderen van agent en verstoren van openbare orde

Volgens de politie is een 33-jarige man uit Huizen aangehouden wegens openbare dronkenschap. Een 20-jarige man uit Hoogland werd opgepakt op verdenking van het verstoren van de openbare orde.

Daarnaast hield de politie een 37-jarige man aan voor dezelfde verdenking. Hij zou ook vuurwerk bij zich hebben gehad en had volgens de politie een mes op zak. Een 36-jarige man uit Loosdrecht werd opgepakt omdat hij de politie zou hebben gehinderd bij hun werkzaamheden.