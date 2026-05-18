Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Avondvierdaagse in Loosdrecht start, ondanks anti-azc-protesten

Beleid

Vandaag, 20:34

Link gekopieerd

In Loosdrecht is maandag de avondvierdaagse begonnen. Een Hilversumse school OBS Elckerlyc heeft last-minute besloten niet mee te doen door alle spanningen rondom de noodopvang voor asielzoekers. Dat meldt NH Nieuws.

Verslaggever Joost Driessen was voor Nieuws van de Dag live bij de eerste avond van de Avondvierdaagse in Loosdrecht, dat zie je in de video bovenaan.

De directeur van de school die niet meeloopt, Nick Hofman, vindt het "niet feestelijk genoeg meer" door alle anti-azc-protesten die de laatste weken plaatsvonden in Loosdrecht. Ook vindt hij dat de ontstane sfeer niet passend bij het karakter van de avondvierdaagse. De directie en ouderraad besloten daarom dat het beter is als de 120 leerlingen thuisblijven. De rest van de scholen deed wel gewoon mee.

Maatregelen

De organisatie van de avondvierdaagse heeft al eerder besloten dat de wandelroute niet langs het gemeentehuis zou gaan. Ook heeft de organisatie ouders opgeroepen om hun kinderen geen kleding aan te laten doen tijdens het wandelen waar leuzen voor of tegen azc op staan.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door ANP

Lees ook

Opnieuw protest Loosdrecht om asielopvang, noodverordening tot zaterdag
Opnieuw protest Loosdrecht om asielopvang, noodverordening tot zaterdag
Opnieuw protest tegen asielopvang Loosdrecht: giertank bij gemeentehuis
Opnieuw protest tegen asielopvang Loosdrecht: giertank bij gemeentehuis
Agent gewond en meerdere aanhoudingen na rellen bij azc-protest Loosdrecht
Agent gewond en meerdere aanhoudingen na rellen bij azc-protest Loosdrecht
Rellen en brand bij asielopvang Loosdrecht, ME grijpt in
Rellen en brand bij asielopvang Loosdrecht, ME grijpt in

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.