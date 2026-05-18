Avondvierdaagse in Loosdrecht start, ondanks anti-azc-protesten

In Loosdrecht is maandag de avondvierdaagse begonnen. Een Hilversumse school OBS Elckerlyc heeft last-minute besloten niet mee te doen door alle spanningen rondom de noodopvang voor asielzoekers. Dat meldt NH Nieuws.

De directeur van de school die niet meeloopt, Nick Hofman, vindt het "niet feestelijk genoeg meer" door alle anti-azc-protesten die de laatste weken plaatsvonden in Loosdrecht. Ook vindt hij dat de ontstane sfeer niet passend bij het karakter van de avondvierdaagse. De directie en ouderraad besloten daarom dat het beter is als de 120 leerlingen thuisblijven. De rest van de scholen deed wel gewoon mee.

Maatregelen

De organisatie van de avondvierdaagse heeft al eerder besloten dat de wandelroute niet langs het gemeentehuis zou gaan. Ook heeft de organisatie ouders opgeroepen om hun kinderen geen kleding aan te laten doen tijdens het wandelen waar leuzen voor of tegen azc op staan.