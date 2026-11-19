In de Zembla-documentaire zijn beelden te zien van kooigevechten op geheime locaties in Nederland, georganiseerd door neonazistische netwerken. De onthullingen zijn woensdag naar buiten gebracht en donderdag maakte de politie bekend de beelden te gaan onderzoeken.

"Met het Openbaar Ministerie wordt onderzocht of er strafbare feiten worden begaan", laat een woordvoerder weten. "Het OM kan daarop besluiten vervolging in te stellen."

D e Hitlergroet

De kooigevechten die te zien zijn worden onder meer georganiseerd door een groep genaamd Active Club Dietsland: een extreemrechtse groep die eerder door de Volkskrant in verband werd gebracht met de jongerenpartij van FVD (JFVD).

De vechtclub heeft banden met extreemrechtse groepen in binnen en buiten Nederland. Omstanders van de gevechten brachten onder meer de Hitlergroet. Donderdagmiddag werd duidelijk dat Forum voor Democratie zes leden heeft geroyeerd die te zien zijn in de uitzending.