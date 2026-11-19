Geheime kooigevechten, Hitlergroeten en zelfs (zeer jonge) kinderen die worden meegenomen naar neonazistische bijeenkomsten: een schokkende documentaire van Zembla en de VRT legt bloot hoe extreemrechtse netwerken in Nederland te werk gaan. Ook in de kelder van het dorpshuis in Finsterwolde werd een zogeheten kooigevecht georganiseerd.

Het pand is donderdagmiddag verzegeld door de burgemeester van Oldambt, waar de plaats onder valt. Het pand zal tot 19 mei 2027 gesloten zijn. Inwoners van Finsterwolde reageren geschokt op de gebeurtenissen. "Ik heb nooit iets gehoord van wat daar gaande was", zegt een buurman. "Het is een verwerpelijke actie. Dat soort dingen moet je niet doen.

Neonazistisch gedachtegoed

Onderzoeksprogramma Zembla bracht woensdag aan het licht hoe rechtsextremisten op geheime locaties met elkaar vechten en neonazistisch gedachtegoed uitdragen. Op verschillende plekken hebben er gevechten plaatsgevonden.

De kooigevechten worden onder meer georganiseerd door een groep genaamd Active Club Dietsland: een extreemrechtse groep die eerder door de Volkskrant in verband werd gebracht met de jongerenpartij van FVD (JFVD). De vechtclub heeft banden met extreemrechtse groepen binnen en buiten Nederland.

Bij de vechttoernooien in Nederland, die in het Groningse Finsterwolde, het Drentse Zuidwolde en het Brabantse Oeffelt plaatsvonden, waren ook vechters uit andere Europese landen aanwezig. Experts zien dit soort 'active clubs' in meerdere Europese landen opduiken. Omstanders van de gevechten brachten onder meer de Hitlergroet.