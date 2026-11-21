FVD-leider Lidewij de Vos wilde in gesprek met media op haar partijcongres niet ingaan op vragen over de inmiddels geroyeerde leden van haar partij die betrokken waren bij neonazistische vechtclubs. Aan tafel bij SBS-talkshow Nieuws van de Dag heeft ze al gereageerd op de onthullingen van Zembla, zei ze. "Ik zie ook niet waarom ik dat vanavond nog extra zou hoeven toelichten."

In een toespraak op het congres wijdde De Vos nog wel een paar opmerkingen aan de Zembla-documentaire. Ze zei dat er in haar partij geen plek is voor betrokkenheid bij gewelddadige organisaties. "Wie zich daarmee associeert, roep ik opnieuw met klem op zijn of haar lidmaatschap op te zeggen."

In bovenstaande video ligt de partijleider bij Nieuws van de Dag meer toe over de geroyeerde leden bij de partij, na de Zembla-onthullingen.

In Nieuws van de Dag zei De Vos ook al dat ze niet wilde blijven stilstaan bij de Zembla-onthullingen. "Dit had niet moeten gebeuren, maar nu is het klaar." Het moet weer gaan over de standpunten van de partij, vindt ze.