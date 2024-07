Bewoners Appingedam krijgen toch nieuwbouw na strijd tegen ongelijkheid

Voor bewoners van Tjamsweer in Appingedam is er na een lange strijd goed nieuws gekomen. Tijdens een bewonersavond maandagavond werden zij op de hoogte gesteld van een gezamenlijk besluit van de gemeente, Nationaal Coördinator Groningen en Woonstichting Groninger Huis: 48 huurwoningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw, en eigenaren van 45 koopwoningen mogen kiezen voor sloop en nieuwbouw.

Het klinkt de meeste mensen misschien raar in de oren: waarom zou je willen dat je huis wordt gesloopt? Voor deze bewoners is het echter hard nodig, stellen ze. Na vele bevingen in het gebied zitten overal scheuren. Voor de helft van de bewoners van de Prinsesseweg was er jaren geleden al goed nieuws: hun woning zou worden gesloopt en ze kregen er een nieuwe voor terug.

Aangescherpte regels

De mensen aan de overkant van de straat, met huizen die even oud waren en dezelfde problemen vertoonden, kregen echter te horen dat zij in hun huis zouden blijven wonen en dat deze versterkt zou worden. De reden: zij hadden hun beoordeling net iets later ontvangen, op het moment dat de regels hiervoor iets waren aangescherpt. Voor deze bewoners een bittere pil, omdat hun huizen daarmee een stuk minder waard zouden worden vanwege alle versterkingsmaatregelen, terwijl de overburen in spiksplinternieuwe woningen mogen gaan wonen.

Maar nu komt er toch verandering. Omdat woonstichting Groninger Huis voor een grote verduurzamingsopgave staat, en woningen in hun bezit al wat ouder zijn, is sloop en nieuwbouw voor de lange termijn voor hen de beste optie. Daardoor wordt de sloop en nieuwbouw mogelijk.

Bewoners eindelijk gehoord

Voor de bewoners komt dit nieuws als een verademing. In mei klaagden bewoners van de Prinsesseweg nog bij Hart van Nederland over de ongelijke behandeling bij de compensatie voor aardbevingsschade. Maurice Straatman verwoordde de frustratie toen: "Al deze ellende is nog lang niet opgelost." De sloop van huizen verergerde de scheuren in overgebleven woningen, wat zorgde voor nog meer onvrede.

De bewoners van Tjamsweer voelen zich nu eindelijk gehoord en serieus genomen. Door ook de particuliere woningeigenaren dezelfde mogelijkheid te bieden, wordt de buurt in hun ogen nu gelijkwaardig behandeld.