De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. Het aantal besmettingen blijft in rap tempo oplopen en de ziekenhuizen liggen steeds voller met coronapatiënten. Ondertussen is Nederland in een ‘gedeeltelijke lockdown’. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op woensdag: 8.764, dat zijn er 589 meer dan dinsdag

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op woensdag: 1.943, dat zijn er 84 meer dan dinsdag

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op woensdag: 450, dat zijn er 31 meer dan dinsdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.873

Update 07:29 – Nu al corona vastgesteld op 68 nertsenbedrijven

Bij een nertsenbedrijf in het Limburgse Meerlo (gemeente Horst aan de Maas) zijn besmettingen met corona vastgesteld. De fokkerij telt 7000 moederdieren. Alle nertsen worden afgemaakt. Het bedrijf in Meerlo is al het 68e nertsenbedrijf waar het virus is ontdekt.

Eind augustus werd bekend dat minister Carola Schouten (Landbouw) heeft besloten dat de nertsenhouderij op 1 maart volgend jaar moet stoppen, drie jaar eerder dan gepland. Er is een stoppersregeling opgetuigd, die in de praktijk neerkomt op een vergoeding van 1,5 miljoen voor elke fokker die zijn bedrijf nu opdoekt. De regeling is niet onomstreden. De petitie ‘Doe mij dan ook maar een miljoen’ is intussen bijna 19.000 keer getekend.

Nederland telt volgens de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) 160 nertsenhouderijen. De dieren worden gefokt om hun pels. Volgens de NFE gaan er tussen de 10 tot 40 nertsenpelzen in een bontjas.

Update 03:34 – Tijdelijke Tweede Kamer van 161 miljoen euro niet coronaproof

De tijdelijke Tweede Kamer in Den Haag – die voor 161 miljoen euro is verbouwd – is niet coronaproof. De gangen zijn te smal en de ruimte rond de liften is te klein om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Dat staat in vertrouwelijke rapporten in handen van het AD.

Drie externe bureaus hebben onderzocht of de nieuwe locatie van het parlement voldoet aan de coronaregels. De kritiek is vernietigend: het gebouw is ‘niet coronaproof’, er wordt gewaarschuwd voor ‘opstoppingen’ en er zijn ‘vergaande maatregelen’ nodig om het gebouw te kunnen openen. Daarmee zijn de tekortkomingen veel ernstiger dan tot nu toe werd aangenomen.

Als het aan het kabinet ligt, verkast de Tweede Kamer volgend jaar zomer naar een tijdelijk parlement aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. De verhuizing is nodig vanwege de grootscheepse renovatie van het Binnenhof. Gedurende 5,5 jaar moeten Kamerleden hun werk doen in de voormalige kantoorkolos, die recentelijk voor 161 miljoen euro is verbouwd.

Update 03:30 – Kuipers praat Nederland bij over aantal opnames coronapatiënten

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg geeft donderdagmiddag om 14.00 uur een persconferentie waarin hij de laatste stand van zaken geeft over het aantal ziekenhuisopnames in Nederland en mogelijke overplaatsing van Nederlandse coronapatiënten naar ziekenhuizen in Duitsland.

Ziekenhuizen behandelen volgens de laatste cijfers woensdag in totaal 1943 mensen vanwege een besmetting met het coronavirus. Er liggen 1493 coronapatiënten op verpleegafdelingen, dat waren er 53 meer dan een dag eerder. Het aantal patiënten op de intensive care steeg naar 450, 31 meer dan het etmaal ervoor.

De mogelijkheid tot overplaatsing werd vorige week al door Kuipers geopperd, maar tot donderdag was dit niet nodig en liggen er voor zover bekend geen Nederlanders in Duitse ziekenhuizen met Covid-19.

“Het aantal Covidpatiënten blijft stijgen. Dit volgt op de aanhoudende stijging van het aantal besmettingen. De ic-opnames stijgen momenteel naar verhouding nog sneller dan de klinische opnames. In de afgelopen zeven dagen is het aantal ic-opnames met 50 procent gestegen en het aantal klinische opnames met 27 procent”, aldus Kuipers.

De verwachting is dat er eind oktober 2000 coronapatiënten op een verpleegafdeling liggen en ongeveer 500 op een intensive care.

Update 00:30 – Trein, tram en bus gaan minder rijden

De negen bedrijven die in Nederland het openbaar vervoer verzorgen, voorzien voor volgend jaar een sterke verschraling van hun dienstverlening. De daling van de reizigersopbrengsten door de coronacrisis veroorzaakt financiële problemen en de noodzaak om kosten te besparen.

De bedrijven zijn nu in onderhandeling met gemeenten en provincies over hoeveel ze mogen snijden in hun dienstregelingen. Dat blijkt uit een rondgang van NRC langs de bedrijven voor stads- en streekvervoer. Er wordt nog overlegd: de precieze aanpassingen zijn nog niet afgesproken. Duidelijk is wel dat men probeert om geen trajecten volledig te schrappen.