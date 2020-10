Zoon neemt afstand van vader die demonstreerde tegen mondkapjes op school

De zoon van Martin Mourik, de man die maandagochtend werd aangehouden toen hij wilde demonstreren tegen mondkapjes op het Linde College in het Friese Wolvega, neemt afstand van de acties van zijn vader. “Zijn kant is gehoord, nu is het mijn beurt.”

Dat heeft de jongen laten weten in een bericht op Instagram, meldt de Leeuwarder Courant. “Ik sta helemaal niet achter wat hij allemaal zegt. Hij zit bij ‘Viruswaarheid’. Hij weet hoe ik er over denk. Vertel de waarheid, hij verzwijgt dat”, aldus de tiener in het bericht. De post is inmiddels verwijderd.

Kindermishandeling

Leerlingen op middelbare scholen krijgen sinds maandag het dringende advies om een mondkapje te dragen in de wandelgangen. Meteen toen het mondkapjesadvies werd aangekondigd liet Mourik van zich horen. Hij kondigde op social media aan dat hij op maandag met acties zou komen. De vader is boos omdat hij vindt dat kinderen geen mondkapjes horen te dragen. De ouder zei dat hij “een voorbeeld wil stellen voor elke bestuurder die onze kinderen wil mishandelen”.

De zoon van Mourik zegt nu dat hij zijn vader al zeven weken niet meer heeft gezien of gesproken. Hij woont bij zijn moeder, omdat zijn vader hele dagen achter zijn laptop zit. “Is verwaarlozing van je kinderen ook geen kindermishandeling?”, vraagt de jongen zich af in het bericht. Hij zegt zich gebruikt te voelen door zijn vader.

#HoudJeMondMartin

Op de dag dat zijn vader actievoerde, bleef de zoon weg van school. Op sociale media voerde hij een tegenactie onder de hashtag #HoudJeMondMartin. Daarbij riep hij iedereen op om zijn standpunt en bericht te delen. Ook dat bericht is inmiddels verwijderd. Volgens de Leeuwarder Courant zou dat gebeurd zijn nadat gedreigd werd met een rechtszaak.

Hoewel het bericht is verwijderd, ging de hashtag viral. De zoon van Mourik kan op social media op veel bijval rekenen.

Zoon van #HoudJeMondMartin Respect voor jou! 👏🏻👏🏻👏🏻 — Marjolijn Borrèl (@Marjolijnelisa) October 6, 2020

Bovenstaande video was eerder te zien bij Hart van Nederland