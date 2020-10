In het Friese Wolvega is maandagochtend een man aangehouden die bij het Linde College wilde demonstreren tegen het mondkapjesadvies op middelbare scholen. Het gaat om Martin Mourik, de vader van een van de leerlingen.

Aanleiding voor de onrust is het dringende advies aan leerlingen om vanaf maandag een mondkapje te dragen in de gangen. Het schoolbestuur van het Linde College maakte dit afgelopen vrijdag bekend, geheel in lijn met het ministerie van Onderwijs. Sindsdien is er gedoe in Wolvega.

Meteen toen het mondkapjesadvies werd aangekondigd liet Mourik van zich horen. Hij kondigde op social media aan dat hij op maandag met acties zou komen. De vader is boos omdat hij vindt dat kinderen geen mondkapjes horen te dragen. De ouder zei dat hij “een voorbeeld wil stellen voor elke bestuurder die onze kinderen wil mishandelen”.

Geen vergunning aangevraagd

Vervolgens verschenen er maandagochtend een paar demonstranten bij het college. Ze zwaaiden onder meer met een omgedraaide Nederlandse vlag. Mourik wilde vlak bij de ingang van het schoolterrein spreken over het mondkapjesbeleid. De actievoerders hadden echter geen toestemming gevraagd om te mogen demonstreren.

“Om de veiligheid van de leerlingen en de medewerkers te garanderen vroegen wij ze om verder te demonstreren op een veldje naast de school”, zegt een woordvoerder van de gemeente Weststellingwerf, waar Wolvega onder valt, tegen Hart van Nederland. De betogers wilden dat echter niet.

Toen Mourik alsnog wilde doorgaan met zijn actie bij het college werd hij meegenomen in een politiebusje. “Een van de demonstranten volgde deze aanwijzingen van de politie niet op en werd aangehouden”, luidt de verklaring van de gemeente.

Einde aan demonstratie

Na de arrestatie van Mourik was het vrij snel gedaan met de demonstratie. De overgebleven demonstranten gingen weer naar huis. “Gelukkig konden de lessen gewoon doorgaan en is de rust relatief snel teruggekeerd”, aldus de zegsvrouw. Het Linde College laat weten dat het niet de eerste keer is dat Mourik intimiderend gedrag vertoont als ouder.

Hij zou een bekende zijn van voorman Willem Engel van Viruswaarheid. Die actiegroep verzet zich tegen de beperkende maatregelen die het kabinet heeft ingesteld om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Viruswaarheid spande daarom al meerdere rechtszaken aan en hield verschillende demonstraties.

